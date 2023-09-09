شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الفلاح فى قلب وعقل الدولة.. طبقنا حوكمة الأسمدة وسنوفر تقاوى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، حول احتفال مصر بالذكرى الـ 71 لعيد الفلاح، قائلا: "الرئيس السيسى دائما ما يقدم التهنئة للفلاح المصرى فى عيده على ما قدمه من جهود لخدمة الدولة المصرية، ويؤكد أن الفلاح فى قلب وعقل الدولة".

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن مبادرة حياة كريمة مخصصة لفلاحين مصر وكل سكان المناطق الريفية لتحويل حياته لحياة كريمة، حيث بدأنا أن نرى مشروعات عديدة.

تابع، محمد القرش سنشهد الموسم المقبل للقمح توفير تقاوى معتمدة جديدة، وطبقنا هذا العام منظومة حوكمة الأسمدة والقيام بعملية المراقبة من خروجها من المصنع حتى تصل ليد الفلاح، موضحا أن الاستثمار فى الفلاح المصرى سيعود على الدولة ككل.

وأوضح محمد القرش أن الدولة تهتم بقرية شبرا بلولة، لافتا إلى أن صناعة المواد الطبية والعطرية صناعة متكاملة وستشهد مزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة.