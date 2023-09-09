شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل يونيسف فى مصر: المؤتمر العالمي للصحة فرصة لدعم الأطفال في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيريمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر: "يمثل المؤتمر العالمى للصحة والسكان الذى اختتم أعماله اليوم فرصة أمام مصر والمنطقة، لضمان حقوق عادلة، يمكن الوصول إليها للأطفال فى مصر ضمن التركيبة السكانية الحالية والمستقبلية. يشكل الأطفال فى مصر ما يقرب من 40٪ من إجمالى السكان، ومن المهم بالنسبة لنا فى يونيسف أن نواصل دعم الجهود الحكومية لضمان ازدهار الأطفال الذين يعيشون فى مصر وتحقيق إمكاناتهم الكاملة". جاء ذلك تعليقا على ختام المؤتمر العالمى فى مصر اليوم.

حيث شاركت منظمه الامم المتحدة للطفولة "يونيسف " فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية فى مصر، والذى عقد فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الصحة والسكان.

وأتاح المؤتمر فرصة للخبراء وصانع القرار والباحثين والممارسين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف العلاقة المتبادلة بين الصحة والسكان والتنمية.

وأكد بيان يونيسف انه من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة خلال المؤتمر، تناول أعضاء اللجنة والمشاركين بشكل تفاعلى التحديات والتوقعات، والخبرات المشتركة، وأفضل الممارسات، والخطط المقترحة، واستراتيجيات التكيف وخارطة الطريق.

وشاركت يونيسف فى العديد من حلقات النقاش فى مجالات الصحة والتغذية وتغير المناخ وتمكين المرأة وإنهاء الممارسات الضارة ضد الأطفال.

وضم وفد يونيسف المشارك فى المؤتمر كل من جيريمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر، وكريس كورمنسى، المستشار الإقليمى لبرنامج المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة، ومها منى، المستشار الإقليمى للنوع الاجتماعى، وشيرلى مارك، أخصائية الصحة بالمكتب الإقليمى، وإندرانى ساركار، أخصائية فى الممارسات الضارة والأعراف الاجتماعية، والدكتور إيهاب عبد العزيز، مسؤول برنامج المياه والصرف الصحى، والدكتور معتز صالح، أخصائى التغذية، والدكتورة نيفين دوس، مدير برنامج الصحة، وسيلينا باجراكتاريفيتش، رئيسة قسم بقاء الطفل وتنميته.