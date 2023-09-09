شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب عدة مدن مغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.

وخرج عدد هائل من سكان مجموعة من المدن المغربية من أكادير إلى الرباط، في الوقت الراهن، إلى الشوارع المجاورة لمنازلهم، بعدما شعروا بالزلزال.

طالبت وزارة الدفاع المغربية- في بيان، المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواجد في أماكن آمنة؛ خشية وقوع هزات ارتدادية.

من جهتها.. ذكرت الجهات المعنية أنها ستعلن التفاصيل، في وقت لاحق.