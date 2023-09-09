شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات خاطئة تحرم الآخرين من الماء.. أبرزها رش الشوارع وغسيل السجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة فى إنفوجراف لها: "السلوك المائى الخاطئ يحرم الأخرين من الماء، ومن أمثلة هذا السلوك استخدام خرطوم المياه في رش الشوارع وغسيل السجاد والأرضيات والسيارات"، مشيرة إلى أن سلوك واحد بسيط يزيد فرص الأخرين في كوب ماء نظيف.

ويأتى ذلك فى إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك"، التى أطلقتها شركة مياه الشرب بالجيزة عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"؛ لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

وفي سياق متصل، أوضحت الشركة أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة المياه، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة فاتورة المياه يرجع إلى الإسراف في استخدام المياه وتخطي شريحة المحاسبة أو وجود تسريب بمحبس المنزل أو تسريب بأحد وصلات المياه الداخلية بالمنزل.