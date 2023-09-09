شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعقد عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة العشرين بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية بنيودلهي، وذلك مع كلٍ من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، و عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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