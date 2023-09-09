شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يتولى مقعده رسميا كعضو جديد فى مجموعة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو جديد في مجموعة العشرين المقامة في بلاده، وتولي الاتحاد الأفريقي مقعده رسميا كعضو جديد في مجموعة العشرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أكد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترؤس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) ومؤتمر المناخ (كوب 27)، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بملف (النيباد) فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتحول الصناعي الذي توليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة.