شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالجيزة يضبط 33 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .
وكانت معلومات قد وردت الأسبوع الماضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجود ثلاجة بأحد الحقول الزراعية بناحية زواية أبو مسلم مركز أبو النمرس وتتخذ موقعا لتخزين وفرم هياكل الدواجن ومخلفات مجازر ودهون حيوانية وتم التنسيق مع مباحث التموين و مديرية الطب البيطري بالجيزة حيث داهمت اللجنة الثلاجة ليلا وتم ضبط 10 طن من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم ضبط معدات مفارم للغش التجاري وتجهيز مصنعات لحوم.
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