شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى ينظم قافلة بيطرية توعوية وقائية شاملة بالمجان فى قرى ديرب نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية توعوية وقائية شاملة بالمجان بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، لدعم المربين.

كما تم تشكيل لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية ووزارة التنمية المحلية، للمرور على مجازر: الزقازيق، ديرب نجم، أبوكبير، وفاقوس، لتسهيل المعوقات وإعداد تقرير لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير.

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر قبل الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وعملت الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، حيث تمت مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة تم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.