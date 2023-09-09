شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حظر العقاب البدني والنفسي للطلاب بالعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى على للطلاب والمعلمين مع حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى، مع ضرورة مكافحة التنمر بكافه اشكاله سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب والمعلمين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .