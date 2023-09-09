شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دعوة وزارة العمل سيدات القاهرة الكبرى والإسكندرية للتدريب على 6 مهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة العمل اليوم السبت، سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف إلى التقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة.

وقال وزير العمل حسن شحاتة إن هذا "المشروع" سيتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة، وأحد الشركات المتخصصة فى تكنولوجية التعليم، وشركاء دوليين، ومحليين، موضحا أن "وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا"، بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا،وتأهيلها لسوق العمل.

وبحسب بيان صحفي يشمل التدريب دورات في:صيانة التليفون المحمول،وتصميم الأزياء والخياطة،وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل،والفندقة والسياحة،و صناعة الاكسسوارات،حيث سيتم توفير 226 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات،وتسليم 76 حقيبة للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص،وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن،بالتشبيك مع الهيئات المتاحة..وأوضح البيان أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة،وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع،وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية،والتدريب سيكون تفاعلي،بالحضور الشخصي،وليس متاحاً عبر الانترنت.

تطرق البيان إلى شروط الإلتحاق بالدورة التدريبية،وقال:سيكون متاح للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى ،والإسكندرية وبني سويف فقط،على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة ،"يُفضل خريجي المدارس الفنية" ،و أن لا يقل السن عن 18 سنة،ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية،كما يُفضل من لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة،وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات،موضحا أن التقديم من خلال رابط الاستمارة التالي:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i9cY1p3g7E2vjP0-yRD7yNAF3IXqjnJFtURmC-PBnYxUNUNQRFpWTjZMRVFLUUY0UTdDS0Y3TU1HRS4u.

وبحسب البيان يتم تنفيذ هذه التدريبات،في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة العمل الدولية،"تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"،وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"،بالشراكة مع وزارتي العمل،والتعاون الدولي،والمجلس القومي للمرأة ،وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"،وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.