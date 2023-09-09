وزير الأوقاف: أكثر من 10500 مسجد تم افتتاحها فى عهد الرئيس السيسى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، إنه بلغ عدد المساجد التى تم افتتاحها سواء جديدة أو إحلال وتجديد أكثر من 10500 مسجد فى التسع سنوات الماضية، بالإضافة إلى تحسين رواتب الائمة ، وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موجها الشكر لسيادته على رعايته للمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن النبى صلي الله عليه وسلم ضرب لنا أروع المثل فى استخدام مهارات التواصل لنشر الدعوة وهو ما يحملنا أمانة الاقتداء به واستخدام ادوات التواصل الاجتماعى لإبلاغ الدعوة إلى الله .

وتابع: " للتواصل الاجتماعى مخاطر وينبغى علينا تجنبها مثل الذكاء الاصطناعى، لافتا إلى أن القيم الإنسانية لا تنفصل في الواقع الحياتي أو الافتراضى فالصدق صدق حيث كان والكذب كذب حيث كان واقعيا ام افتراضيا.