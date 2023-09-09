شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ياشرك فى حفل تخرج كلية اللاهوت الرسولية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
وخلال خطاب الاحتفال، هنأ رئيس الإنجيلية القس ناصر كتكوت بافتتاح مبنى الكلية وجميع الخريجين الجدد، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الاحتفال، وقال زكي خلال كلمته للضيوف الأجانب من كندا والولايات المتحدة: "بلادنا جميلة كما ترونها، ونحبها ونصلي من أجلها، وبعد عودتكم إلى بلادكم لا بد أن تشاركوا بخبراتكم الكبيرة عن بلادنا مصر".
وأضاف رئيس الإنجليية: "التعليم اللاهوتي القوي يبني كنيسة معتدلة وقوية، ويساهم في نموها وتقدمها، بجانب ضرورة ارتباط التعليم اللاهوتي بالنص المقدس، والقدرة على قراءة مفردات النص المقدس في ظل خلفيته السياسية والجغرافية والتاريخية، كما أن تسطيح التعليم اللاهوتي يهدم الكنيسة والتعليم الوهمي والألقاب المزيفة لا قيمة لها".
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