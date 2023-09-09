شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتابع موقف الطاقات الإنتاجية بشركتى حلوان وأبو زعبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة موقف الطاقات الإنتاجية بشركتى "حلوان للصناعات الهندسية ( م/99 الحربى )" و أبو زعبل للصناعات الهندسية ( م/ 100 الحربى ) "، وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية الاجتماع رحب الوزير "محمد صلاح" بكافة الحضور، مشيراً أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها فى الوقت الحالى، وكذلك عرض خطط التطوير التى تتلائم مع كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها .

عقب ذلك قدم المهندس سامى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية نبذة تاريخية عن الشركة واستعرض مجالات عملها ، موضحاً أن الشركة ( م / 99 الحربى ) تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات ومنظمات الغاز، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى ، واشار " سامى " أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص للدخول فى شراكات ومجالات عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى خدمة المواطنين .

عقب ذلك أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص الوزارة على الإهتمام بتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة، لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، كما شدد على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والإنتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة، ووجه سيادته رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بضرورة التواصل الجيد مع العاملين والحرص على عقد اللقاءات الدورية بهم لبحث مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء، مؤكداً حرصه على الإهتمام بالعاملين بالإنتاج الحربي وتطوير أدائهم إيماناً بأهمية العنصر البشري دوره فى تحسين العملية الإنتاجية .