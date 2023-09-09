شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يرحب بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقى لعضوية مجموعة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

‏‎وتوجه الرئيس السيسى، فى كلمته، لرئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجهد الذي بذلته في رئاسته لمجموعة العشرين، والذي يُتوج باستضافة الهند لقمة اليوم، متطلعًا لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.

كما توجه الرئيس بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب أيضاً عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.