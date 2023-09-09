شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انكسار حدة الارتفاع بدرجات الحرارة بداية من اليوم .. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن أمس وأول أمس، يومي الخميس والجمعة سجلنا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، ودرجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، ولكن من اليوم تبدأ حدة الارتفاع بدرجات الحرارة تقل وتبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاضا طفيفا ولكنها ستكون أقل حدة من الأيام الماضية، ومتوقع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 36 درجة مئوية بانخفاض 3 درجات عن الأمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ولكن الطقس سيكون أقل حدة من أمس وأول أمس بالنسبة للحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ4 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية تشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة على مرسى مطروح والأسكندرية خلال فترات النهار، موضحة أن طبقات الجو العليا مازالت تتأثر بامتداد مرتفع جوى يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، مما يساعد على عدم وجود سحب وعدم الارتفاع بدرجات الحرارة.