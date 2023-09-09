شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يبرز أمام قمة العشرين جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

‏‎وتحدث الرئيس السيسى، فى كلمته، عن جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة، حيث أعلنت مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة، من خلال استضافتنا لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة.

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