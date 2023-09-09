شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يأمر بنشر قوات الجيش لتقديم المساعدة لمتضررى الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بنشر القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة.

بالإضافة إلى وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، ووحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميدان، بحسب وكالة الأنباء المغربية..

وذكر بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.