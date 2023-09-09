شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر حققت إنجازات فى عهد الرئيس السيسي سيذكرها التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما تم إنجازه في مصر على مدار الـ8 سنوات الأخيرة سيتذكره التاريخ، وستتذكره الأجيال القادمة لأنهم لن يعانوا مثل ما عانينا منه، لافتا إلى ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا ورغم اضطراب سلاسل الإمداد وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، اليوم السبت، بمقر المجلس فى ماسبيرو، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتابع الوزير: فقدنا إيرادات 400 مليار جنيه خلال السنتين في فترة جائحة كورونا لأن هناك مطارات وموانئ مغلقة ومصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت أن تكمل، ويظل اقتصادها شغال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على دول العالم ومنها مصر، وهى فترة لها أثارها السلبية الصعبة ولكننا نأمل أن نمر منها وسنتجاوزها بإذن الله.

واستكمل: "مصر لم تقف فقط عند إنشاء المدن والبنية التحتية والطرق ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد سنوات طويلة ودراسات وغيرها، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية، واليوم هذا النظام دخل في 3 محافظات وتم بناء ما يزيد عن 87 مليار جنيه احتياطات لضمان استدامة النظام والذي كان بمثابة حلم، للتأمين على الأسرة المصرية ورعايتها صحيا، وعلى 2030 نكون قد غطينا 22 مليون مواطن مصري".

واستطرد: إحنا مستعدين نصرف على التعليم في ظل الإصلاح التعليمي، فالتعليم الجامعي تم التأسيس بالفعل وهناك طفرة، والتعليم قبل الجامعي نحتاج فيه إلى العمل بقوة، وهناك اهتمام بذلك من الدولة، وهناك مبادرات فى قطاعي الصحة والتعليم، ونعاني من ضغوط وأزمات اقتصادية، ونؤكد أنه مع البنية التحتية نحرص على الاستثمار في التنمية البشرية ولا نغفله.