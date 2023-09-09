شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر رسمية مغربية تؤكد لـ"الخليج 365" عدم تسجيل ضحايا مصريين فى الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر رسمية مغربية لـ"الخليج 365"، عدم سقوط ضحايا أو مصابين مصريين في الزلزال الذي ضرب المملكة فجر اليوم، مشيرة إلى تواصلها المستمر مع الجانب المصري لاطلاعها بأي تحديثات حول سقوط ضحايا أو مصابين مصريين.

كانت جمهورية مصر العربية قد أعربت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

كما أسفرت هذه الهزة الأرضية عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم.

وأشار بيان الوزارة إلى أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكل العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.