شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "البحث العلمى" يهنئ وزير التعليم العالى بالدكتوراة الفخرية من "إيست لندن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه الفخرية في الهندسة المعمارية تقديرا لتاريخه العلمي، حيث منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية، أمس الخميس درجة الدكتوراه الفخرية لمعالي الوزير، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بالعيد ال 125 لتأسيسها، خلال الاحتفال الذي أقيم بحرم دوكلاند الجامعي بلندن.

وثمنت الجامعة في خطاب المنح، المسيرة الشخصية والمهنية للدكتور أيمن عاشور، وأن منحه هذه الدرجة العلمية يأتى تقديرًا لمسيرته العلمية فى مجال الهندسة المعمارية، والتى تعد مصدر إلهام للخريجين الذين يأملون فى محاكاة هذه النماذج من النجاح أثناء رحلتهم الدراسية، ليتمكنوا من ترك بصماتهم فى العالم، وكذا عن مجمل إنجازاته فى مجال التعليم الجامعي خلال توليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشرف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي فى مارس 2023، وربط برامج عمل الوزارة بأهداف التنمية المستدامة للدولة، كما عمل على تدشين عدة تحالفات إقليمية تربط بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والشركاء الصناعيين والزراعيين والتجاريين داخل محيطها الجغرافى؛ بهدف تحقيق التكامل وتضافر الجهود للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى لكل إقليم جغرافى، وتحقيق دور فاعل لوزارة التعليم العالى والجامعات المصرية لدعم التنمية المجتمعية فى مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية؛ تحقيقًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030.

كما ساهم الدكتور أيمن عاشور بشكل فعال في إقامة الروابط بين الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية فى الخارج من خلال إنشاء برامج جديدة بالتعاون مع المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون مع الشركاء من الجهات الدولية الداعمة والمانحة لتوفير منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلًا عن قيادته لجهود كبيرة لربط البحث العلمى بالصناعة، إلى جانب العمل المتواصل فى ملف تأهيل الخريجين لسوق العمل ودعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال من خلال العديد من الأنشطة المختصة بتوجيه الخريجين لاكتساب مهارات تتناسب مع سوق العمل، وزيادة مهارات الطلاب بالجامعة من خلال زيادة فرص التدريب، وزيادة التفاعل بين الجامعة والصناعة، وتصميم نماذج تجريبية لريادة الأعمال داخل الجامعة، وتعديل القوانين واللائحة التنفيذية لتفعيل الربط بين الجامعة والصناعة، إضافة إلى العديد من الأنشطة التى كان لها الأثر فى تطوير الدور المؤسسى للوزارة فى تنمية المجتمع وتشجيع الابتكار.