شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب احتفال مصر بعيد الفلاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مصر اليوم بعيد الفلاح الـ71 والذى يعد تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المسلتزمات اليومية الغذائية فى مصر.

وفى التقرير التالى نوضح أسباب احتفال مصر بعيد الفلاح.

1- تحتفل مصر فى 9 سبتمبر من كل عام بذكرى " عيد الفلاح" الـ 70 والذى يوافق يوم اصدار قانون الاصلاح الزراعى واعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الاقطاع الى صغار الفلاحين وانشاء جمعيات الاصلاح الزراعى والهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتتبدل أحوالالفلاحين .

2- احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المسلتزمات اليومية الغذائية فى مصر.

3- يتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابي فى نفس اليومان 1881 أمام الخديوى توفيق ومقولته الشهرية " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم" .

4 -بدأ الاحتفال به بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدر قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى