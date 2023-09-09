شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج كلية اللاهوت الرسولية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل افتتاح مبنى كلية اللاهوت الرسولية، وتخرج دفعة جديدة، بمحافظة المنيا، وذلك بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، والقس موري بريكيلنوس، نائب الرئيس العام للكنائس الرسولية في كندا، والقس جيف ستلركي، العميد الأكاديمي لكليات اللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية، والقس صفا وليم، مدير كلية اللاهوت فرع المنيا، والدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والأستاذ ارمانيوس المنياوي، المستشار الإعلامي للكنيسة الرسولية، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال خطاب الاحتفال، هنأ رئيس الإنجيلية القس ناصر كتكوت بافتتاح مبنى الكلية وجميع الخريجين الجدد، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الاحتفال، وقال زكي خلال كلمته للضيوف الأجانب من كندا والولايات المتحدة: "بلادنا جميلة كما ترونها، ونحبها ونصلي من أجلها، وبعد عودتكم إلى بلادكم لا بد أن تشاركوا بخبراتكم الكبيرة عن بلادنا مصر".

وأضاف رئيس الإنجليية: "التعليم اللاهوتي القوي يبني كنيسة معتدلة وقوية، ويساهم في نموها وتقدمها، بجانب ضرورة ارتباط التعليم اللاهوتي بالنص المقدس، والقدرة على قراءة مفردات النص المقدس في ظل خلفيته السياسية والجغرافية والتاريخية، كما أن تسطيح التعليم اللاهوتي يهدم الكنيسة والتعليم الوهمي والألقاب المزيفة لا قيمة لها".