شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "النوبارية الجديدة" يتفقد مصنعا للمستلزمات والكيمياويات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مجموعة كفر الزيات للصناعات الزراعية والكيماويات بالمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، يرافقه وفدٌ من مديري الإدارات التنفيذية بالجهاز ورئيس مجلس الأمناء، بهدف تذليل أي عقبات، لدعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاستثمار بمدينة النوبارية والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.

وتفقد رئيس الجهاز والوفد المرافق له المصنع لمتابعة خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج من بداية المادة الخام حتى المنتج النهائي من مدير كل وحدة داخل المصنع، بجانب زيارة معمل المصنع والاستماع إلى شرح عن الأجهزة الموجودة بالمعمل والتكنولوجيا الخاصة بالشركة .

وقدَّم مدير الشركة شرحاً وافياً عن منتجات الشركة وسبل تطويرها والسعى الدائم لمنتجات أخرى تٌسهم في التنمية الزراعية، حيث تعتبر شركة كفر الزيات للكيماويات من الشركات المصنعة والمصدرة الرائدة في مجال الكيماويات والمبيدات الزراعية والمنزلية، والتي تصدر إلى عددٍ من الدول وتوفر ما يزيد على 1000 فرصة عمل بالمدينة واستثمارات تصل إلى مليار جنيه .

وأبدى " إسماعيل " استعداد الجهاز لتذليل أي عقبات قد تواجه الصناعة بمدينة النوبارية، وذلك بالتواصل المستمر مع جميع الجهات الخارجية كالتنمية الصناعية والزراعة والبيئة وسلامة الغذاء وغيرها من الجهات التي تتعامل مع جهاز المدينة.

كما أكد رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، ضرورة سعي الشركات والمصانع لتحقيق التوازن بين الجودة والحفاظ على البيئة، واقترح رئيس الجهاز على مسئولي الشركة إنشاء منفذ لبيع المبيدات والمعقمات المنزلية بسعر مخفض لخدمة سكان المدينة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث أبدى مسئولو الشركة ترحيبهم وموافقتهم على المقترح.

وفي سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق بالمدينة، حيث تفقد أعمال تطوير الزراعة أمام مجمع المصالح الحكومية، بجانب متابعة مشروع محطة رفع الحي المتميز، وأعمال تطوير الشريط الفاصل في الحي الأول.