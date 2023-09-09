شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ القرآن على العود يعتذر للأزهر ويؤكد: القرآن له قدسيته ووقاره والفيديو من 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموسيقار أحمد حجازى عن بالغ أسفه وحزنه لما سببه للعامة والخاصة بسبب ظهور مقطع فيديو قديم مر عليه 23 سنة، أى منذ عام 2000م وبعدما أثار المقطع موجة عارمة من الغضب الشديد بعد نشره.

وأدلى الموسيقار أحمد حجازى ببيان نشرته نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر بالتصريح التالى:

اعتذار:

أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازى إلى كل الغيورين على القرآن الكريم وفى مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية وإلى مسلمى العالم عن الخطأ الذى وقعت فيه. وأؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله. ولا يجوز أن يلحن منه شيئا على الإطلاق. فهو كلام الله عز وجل ودستورونا السماوى المعجز وما كنت أقصد المعنى الذى ظهر فى المقطع المنتشر على وسائل التواصل الإجتماعى.

وعلى هذا أتقدم بخالص الإعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية. وإلى مسلمى العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل.

وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله.

حفظ الله مصرنا الحبيبة بأزهرها الشريف وأعلام تلاوة القرآن الكريم وعلمائها المخلصين.