شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يثمن فوز مصريات بجائزة "معهد العالم العربى للتصميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، فوز شابات مصريات بجائزة "معهد العالم العربي للتصميم" بباريس (فئة الموهبة الريادية)، الأولى من نوعها في فرنسا والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على غنى الثقافة العربية وتنوعها.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - "شركة مصرية تفوز، ومصريات وراء هذا الفوز المستحق"، مهنئة المصممة الرئيسية للمشروع "لينا محمد العرابي" التي نجحت عبر تصميماتها في إبراز التراث المصري الأصيل.

كما هنأت الدكتورة مايا مرسي الشركة المصرية (Don Tanani) على الفوز بجائزة معهد العالم العربي للتصميم في فئة ريادة الأعمال حيث استطاعت المجموعة إعادة إحياء تصميم الفرش المصري.

وكان معهد العالم العربي في باريس قد قدم الجوائز لمصممي العالم العربي، في أربع فئات:

1. جائزة "الموهبة الناشئة" للمصممين أو المهندسين المعماريين دون سن الـ 34، وللطلاب، مع إمكانية التعاون مع شركاء أو حرفيين أو شركات.

2. جائزة "الموهبة الريادية" لاستوديوهات التصميم، والمكاتب الهندسية، والشركات.

3. "الجائزة الكبرى" لمشروع ملفت للنظر تندرج قيمه في نقل المعرفة، والمشاركة الاجتماعية والبيئية، والشمولية، وتوفير الرفاهية، وتتناغم مع أسس جائزة معهد العالم العربي للتصميم.

4. "جائزة الشرف الكبرى" تكريما لمسار شخصية ناشطة في مجال التصميم في العالم العربي

وذكر معهد العالم العربي أن تلك الجائزة تأتي انطلاقا من رسالته التي من شأنها إظهار غنى الثقافة العربية وتنوعها، إذ تهدف إلى إبراز مشروع تصميم أنجز بين 1 سبتمبر 2021 و31 أغسطس 2023، من قِبل مصمم شاب وشركة تصميم من دول الجامعة العربية أو منتجة في إحدى هذه الدول.

يشار إلى أن الشركة المصرية Don Tanani تأسست برئاسة عالية التناني، وهي علامة تجارية للأثاث ودار تصميم، تكرس نفسها لتعزيز حرفيات مصر وتصميمها، بطموح يمثل أعلى تميز التصميم المصري على الساحة العالمية، وتستلهم أعمالها من تاريخ الفن المصري.