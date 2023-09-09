شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بالدورين الأول والثانى حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب تسجيل الرغبات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية.
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي- الشعبة الإسلامية).
ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق فى اختيار الكلية التى تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx
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