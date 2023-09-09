شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس اليوبيل الذهبي لثلاثة من الراهبات الإليزابتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس الشكر، بمناسبة اليوبيل الذهبي الرهباني لثلاثة من الراهبات الإليزابتيات، وهن: الأخت عفاف ظريف، والأخت سعاد موريس، بالإضافة إلى الأخت مريم إبراهيم.

وأقيم الاحتفال بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، حيث شارك في الاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.

وفي كلمة العظة، أشار صاحب الغبطة إلى نشأة رهبنة الإليزابتين في العالم، ودخولها مصر، مؤكدًا أن كل معمد، هو مسؤول عن الكنيسة، كما شدد الأب البطريرك على بحث الكنيسة، للنفوس الأكثر احتياجًا، وعقب كلمة العظة، تم تجديد الوعد الرهباني للراهبات المحتفى بهن.