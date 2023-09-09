شكرا لقرائتكم خبر عن جولة داخل محطة مترو التوفيقية فى المهندسين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدت وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للأنفاق، الخط الثالث للمترو من القاهرة ليصل إلى محافظة الجيزة بمنطقة الكيت كات، كما تعمل على تشغيلة من الكيت كات ليصل إلى المهندسين وبولاق وجامعة القاهرة، كما يتفرع من الكيت كات ليصل إلى إمبابة والقومية والطريق الدائري، ما يغير الواقع بهذة المناطق.





كان لنا جولة بمحطة مترو التوفيقية بالمهندسين، ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تقع فى تقاطع شارع الرشيد بشارع أحمد عرابى، بالمهندسين، وتخدم المناطق المحيطة بها وهى محطة نفقية تطل مباشرة على محور أحمد عرابى الجديد، ومن المقرر تشغيلها مع بداية العام الجديد، وتشغيلها تجريبى بدون جمهور قريبا.

وتمتد هذة المرحلة من الكيت كات لجامعة القاهرة، بطول 7.1 كم، وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول العربية )، محطة علوية (جامعة القاهرة ) محطة سطحية (بولاق الدكرور).

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى، ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المقرر تشغيلها أكتوبر القادم.