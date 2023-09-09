شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب صفوة أكتوبر يطلق مبادرة لتبادل الكتب الدراسية المستعملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مبادرة مختلفة أطلقها مركز شباب الصفوة التابع لإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، إذ أطلق مبادرة لتوفير الكتب الخارجية المستعملة للطلاب غير القادرين مجانا لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

"بدل كتبك".. هكذا جاء اسم وشعار المبادرة، حيث اعتمد المركز في فكرته لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في المكتبات وعدم قدرة الكثيرين على شراءها خاصة من لديه أبناءً في مراحل تعليمية مختلفة، على جمع الكتب وتبادلها والاستفادة منها بين الطلبة وذلك للتخفيف عليهم وعلى ذويهم من الأعباء المادية، بحسب ما روته الدكتورة مروى عبد الهادي منسق الإعلام والعلاقات العامة بإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وقالت الدكتورة مروى عبد الهادي، إن مركز شباب الروضة أطلق المبادرة لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وما سببه من ضغط وعبء كبير على أولياء الأمور، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء حدائق أكتوبر برئاسة اللواء عبد الرحمن شلش، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير المديرية بالجيزة، وتحت إشراف كلا من عادل فهمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وفاطمة يسري مدير إدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد، والدكتورة شاهنده عبد الحميد مدير مركز شباب الصفوة بحدائق أكتوبر.

وأوضحت المنسق الإعلامي بإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المبادرة تم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى انطلقت في 27 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر الجاري، واستهدفت تشجيع وتحفيز الأهالي وأولياء الأمور على التبرع بكتب أبنائهم المستخدمة، مشيرة إلى أن جهود المركز نجحت خلالها في تجميع نحو 300 كتاب خارجي، أما المرحلة الثانية فاستهدفت دعوة الطلاب وأولياء الأمور لزيارة المركز والحصول على ما يحتاجونه من كتب خارجية في مختلف المراحل التعليمية.

وأشارت إلى أن المبادرة شجعت أولياء الأمور على الترشيد بالحفاظ على الكتب وعدم التخلص منها برميها والتعاون فيما بينهم في تبادلها، كما أنها عززت روح التشاركية بين الطلاب، الأمر الذي جعلها تشهد رواجاً وتفاعلا بين أولياء الأمور، وتحفز الكثير من الطلاب على الاحتفاظ بكتبهم القديمة لينفعوا بها غيرهم، مؤكدة أن المركز سوف يواصل جهوده لتفعيل المبادرة من جديد في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، لتوفير الكتب الخارجية للطلاب غير القادرين وتمكينهم من مواصلة تعليمهم بلا عثرات.