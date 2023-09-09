شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند. ‏‎وتحدث الرئيس السيسى، فى كلمته، عن مواجهة أزمة الغذاء، حيث أعلنت مصر مؤخراً، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف. ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أنه فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذى شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء أمس الجمعة، قامت السفارة المصرية فى الرباط بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم، كما تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية، وأنه وفقاً للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية. قالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر. أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة. أكدت مصادر مطلعة صدور قرار بترقية بعض أعضاء السلك والدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، حيث تقرر تعيين كلا من السفراء الواردة ذكرهم سفير من الفئة الممتازة وهم حسام الدين إبراهيم حسين محرم، جمال عبد الرحيم محمد متولي، محمود محمد جمال الدين زايــد، خالد أحمد طه محمود أبو زيد، شريف محمد فؤاد البديوي، محمد أبو بكر صالح فتاح، أسامة عبد المنعم حسين شلتوت، علاء الدين زكريا يوسف، شريف محمود سيد عيسى، معتز منير محرم زهران، دينا فاروق إبراهيم الصيحي، أسامة محمود عبد الخالق محمود، إيهاب أحمد أبو سريع أحمد، عمر عامر السيد محمد يوسف. قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما تم إنجازه في مصر على مدار الـ8 سنوات الأخيرة سيتذكره التاريخ، وستتذكره الأجيال القادمة لأنهم لن يعانوا مثل ما عانينا منه، لافتا إلى ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا ورغم اضطراب سلاسل الإمداد وغيرها. وزير المالية: مصر حققت إنجازات فى عهد الرئيس السيسي سيذكرها التاريخ حركة ترقية 123 دبلوماسيا بوزارة الخارجية لعام 2023 ..ننفرد بالأسماء تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة محافظة القاهرة تستعد لافتتاح معارض لمستلزمات المدارس بتخفيض 25% ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين الخارجية: لم يتم رصد أى ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية بالمغرب

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة الموافق ٨ سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة. ثمن السفير أحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مع المغرب وشعبه الشقيق فى مصابه الأليم الذى وقع فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، جنوب مدينة مراكش. شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى على للطلاب والمعلمين مع حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى، مع ضرورة مكافحة التنمر بكافه اشكاله سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب والمعلمين. التعليم: حظر العقاب البدني والنفسي ضد الطلاب بالعام الدراسي الجديد سفير المغرب لـ"الخليج 365": نثمن تضامن مصر الشقيقة معنا فى مصابنا الأليم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 10/9/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة " فيلا – عمارات " بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

الرئيس السيسى: مستعدون لاستضافة مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوبمصر تعرب عن بالغ تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمرالإسكان: تسليم الأراضى المميزة "فيلات - عمارات" بمدينة غرب قنا الجديدة غدا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من غدا الأحد ،حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى كما سيتم عمل ايضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

التموين" تبدأ غدا طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%