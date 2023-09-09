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الرئيس السيسي يتفقد القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية بقمة العشرين..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تقام حالياً بالهند .

 

ويشارك الرئيس السيسى في أعمال قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بالعاصمة نيودلهي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي " ناريندا مودى " والذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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