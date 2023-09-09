شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية بقمة العشرين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تقام حالياً بالهند .

ويشارك الرئيس السيسى في أعمال قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بالعاصمة نيودلهي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي " ناريندا مودى " والذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة .