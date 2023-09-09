شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أهلا مدارس" بشبرا الخيمة وطرح المستلزمات بتخفيض 30%.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

ويأتي افتتاح المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وتفقد وزير التموين والمحافظ ورئيس الغرفة التجارية، المعرض والمنتجات المعروضة من أجل الاطمئنان على وفرتها وجودتها وعلى الأسعار المعروضة، ونسبة التخفيضات، كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن آراءهم في توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى مُلائمتها لهم ولكل الفئات الإجتماعية، مُعربين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس،، والتخفيضات التى تصل إلى ٣٠٪.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في معظم محافظات الجمهورية بمعدل من ٣-٥ معرض رئيسي في كل محافظة ويتم اليوم افتتاح معرض اهلا مدارس بشبرا الخيمة وكذلك معرض اهلا مدارس بمدينة بنها ومتوفر بها كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.