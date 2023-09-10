شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى القطن خلال شهر ديسمبر ..مبيت والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث القطن ل محصول القطن في الآتي
1- تتم الجنية الأولى عندما تصبح نسبة التفتح 50 – 60 % والثانية عند تفتح باقى اللوز.
2- نشر عب الندى ولا يفرز أو يعبأ إلا بعد جفافه. 3- فرز وفرفرة القطن لاستبعاد القشر والأوراق الجافة وغيرها من الشوائب.
4- عدم استخدام أى عبوات من البلاستيك أو استخدام أى ألياف صناعية فى حياكة الأجولة بل يتم استخدام دوبارة قطنية لحماية القطن من التلوث.
5- فى حالة الزراعة المتأخرة يتم الجنى عند تفتح 40 % ثم تعطى رية خفيفة لكى يتم نضج باقى اللوز على النبات.
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