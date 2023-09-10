شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بيطرية تكشف 3 حالات يتحول فيها لون صفار البيض للأخضر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك عده احتمالات لتغير لون صفار البيض من اللون الأصفر ويظهر باللون الأخضر، هى:

1- إذا كان النظام الغذائي غنيا بالبازلاء الخضراء أو العلف الغني بالصبغة الخضراء، فيمكن أن يتحول صفار البيض إلى اللون الأخضر.

2- إذا تم حقن صبغة خضراء فى البيض النيئ، وهذا احتمال بعيد لأنه يتم عمله فى الأغراض البحثية فقط.

3- الإصابة ببكتيريا Pseudomona: بعض هذه البكتيريا يمكن أن تصيب الإنسان بالمرض عند تناول البيضة ذات الصفار باللون الأخضر، وسوف تنتج لونا أخضرا فلورسنتا، قابلا للذوبان في الماء أيضًا سيكون للبيضة الفاسدة "المطبوخة أو النيئة" رائحة كريهة بمجرد فتحها.

وأوضحت سالى، أنه إذا كان السبب بكتيريا يصبح البيض غير صالح للأكل، مع الأخذ فى الاعتبار وجود احتمالية بشكل أكبر أن التغير فى اللوم نتيجة التغذية، واعتمادها على طعام من أكل البيت الذى ترتب فيه، والذى من الممكن أن يكون خضار.