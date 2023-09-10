شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب تحت شعار "القراءة حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، معرض النيابة الإدارية للكتاب بدورته الرابعة 2023 تحت شعار "القراءة حياة".

حضر مراسم الإفتتاح المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وأعضاء مجلس إدارة النادى كما شارك فى الإفتتاح الدكتور أحمد بدر الدين العساسى رئيس الهيئة العامة للكتاب و الدكتور كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والدكتور أحمد يحيى مجلى نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولفيف من قيادات الجهات العامة ودور النشر المشاركة.

وصرح المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى بإسم نادى مستشارى النيابة الإدارية بأن المعرض يأتى بمشاركة متميزة من القطاعات الثقافية بوزارة الثقافة والجهات والهيئات العامة وكذا بمشاركة أكثر من 20 دار نشر من كبرى دور النشر بمصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن المعرض يعقد خلال الفترة من 7 حتى 15 سبتمبر 2023 على مدار اليوم من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 مساء ً ويتخلل المعرض العديد من الفاعليات الثقافية والأدبية لجميع الأعمار .

كما أوضح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية أن المعرض يأتى ضمن الفاعليات الثقافية للجنة خلال الموسم الثقافى 2023 وفى إطار دعم مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية لخطط اللجنة العلمية والثقافية الهادفة إلى صقل وتنمية المهارات الثقافية والعلمية المستشارين وأسرهم.