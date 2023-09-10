شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطرح تخفيض 25% على تذاكر السفر الدولية لدرجة رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% علي تذاكر السفر المصدرة، والتي تبدأ من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتي 30 سبتمبر 2023 علي أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر2023.

كما قامت مصر للطيران بطرح تخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل 10 سبتمبر إلي درجة رجال الأعمال، والتي يبدأ خط سيرها من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بتعلية درجة تذاكر السفر في الفترة من 10 سبتمبر حتي 30 سبتمبر 2023 علي أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2023.