شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالعمل بالأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر، على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

على جانب آخر تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفى من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالمحافظات المختلفة.

وكشف تقرير لوزارة التموين عن استمرار مشاركة المحلات فى عروض تخفيضات الأسعار، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة فى التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات حيث إن تقديم التخفيضات فى أسعار المنتجات وفقًا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبة التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها.