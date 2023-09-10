شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وأن مدة العضوية في مجلس الإدارة 3 سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة .

وأضافت اللائحة الداخلية أن الجمعيات تتعامل مع أعضائها ،كما يجوز أن تتعامل مع الغير في بعض الأمور مثل قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للأعضاء وتقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم وأن السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام .