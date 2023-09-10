شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع بمختلف المحافظات سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن كل المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول، وضمان توفير كب الاحتياجات المائية التى يتطلبها القطاع الزراعى فى مصر.

وأضاف سويلم أن الوزارة تقوم سنويا بتطهير 33 ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم قبل فترة أقصى الإحتياجات القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير كل أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى 16800 كيلومتر من الترع.

أضاف أن الوزارة تواصل التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.

كما تعمل الوزارة على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث تقوم هيئة الصرف سنويا بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ4444 مصرفًا، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب .

كما يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى النة انتهى عمرها الافتراضى ، حيث تم خلال العام المائى السابق الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان .

كما يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الإنتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات “الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد - قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و 2 و 3 - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف 7 - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا 1 الجديدة “ ، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه 1-2 وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة .