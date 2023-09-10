شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: بدء توسعة طريق ترعة محمود خليل ببرقاش تمهيدا للتطوير والرصف (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صوراً لأعمال توسعة ووضع طبقة الدقشوم بطريق ترعة محمود خليل ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، تمهيدا لتطويره ورصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

وشدد "راشد"، على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.