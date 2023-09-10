أخبار مصر.. الرئيس السيسى لقادة G20: ينبغى سد الفجوة التكنولوجية بين الدول

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى بقمة العشرين: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وقال الرئيس السيسى فى كلمته: "تابعت باهتمام، الكلمات القيمة التي أدليتم بها، حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية"
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين أشادا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، مؤكدين التطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي.
الرئيس السيسى وقادة G20 يزورون ضريح "غاندى" فى الهند.. صور
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة مجموعة العشرين ضريح المهاتما غاندى، حيث وضعوا أكاليل الزهور على الضريح.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
أشاد قادة مجموعة العشرين بالنتائج التي تحققت خلال قمة نيودلهي التي تختتم أعمالها اليوم الأحد .
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس، ستقام، اليوم الأحد، بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحما على أرواح ضحايا الزلزال الذى وقع فجر أمس السبت. وفق "هيسبيرس".
وستقام الصلاة بجميع مساجد المملكة، وذلك بعد صلاة الظهر.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لتسجل القاهرة 37 درجة، وتستمر هذه الأجواء حتي منتصف الأسبوع الجارى.
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