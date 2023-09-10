بنك الطعام المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - وقع بنك الطعام المصري، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في تحسين سبل العيش والتغذية ودعم قضايا الأمن الغذائي وتنفيذ برنامج قرية خالية من الجوع، حيث البداية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الفاو بمصر.

ومن جانبه، قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك يفخر بتوقيع توأمة استراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، باعتبارها الصوت الأعلى في العالم كله الذي يدعم قضيتنا الأهم وهي محاربة الجوع وتوفير الأمن الغذائي في العالم كله، مشيرا إلى أنهم يفخرون كونهم مؤسسة تنموية تعتمد على العلم والأدلة بشكل دقيق في كل مراحل عملهم والطرق التي يساعدون بها الناس ويقيسون بها أثر خدماتهم عليهم والتي يستمد الكثير منها من أدبيات منظمة الفاو.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري إلى أن المحور الأساسي لشراكتهم مع الفاو سوف يكون في التجربة الرائدة لبنك الطعام المصري بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وهي تجربة "الفرافرة خالية من الجوع"، منوها إلى أنهم يعملون حاليا بنموذج أكثر ابتكارا ليس محليا فقط وإنما على مستوى العالم كله لتنفيذ برنامج قرية خالية من الجوع، حيث البداية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يستهدفون من خلاله التركيز على منطقة الفرافرة بالكامل حتى إعلانها منطقة آمنة غذائيا.

وأكد محسن سرحان، أن أهم استراتيجيات التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هو دعم برنامج مركز آمن غذائيا والذي يطبق بمحافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن المنظمة سوف تدعم البرنامج فنيا بما تمتلكه من خبرة كبيرة تمتد لنحو 80 عاما في مجال الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، مما سيمكنهم من الخروج بدروس مستفادة يمكن تكرارها وتعميمها في كل مكان في الجمهورية بل وتطبيقها في دول أخرى، لتكون الخبرة المصرية نواة للخير في العالم كله.

ومن ناحيته، عبر الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الفاو بمصر، عن سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبنك الطعام المصري، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول يمثل نقطة تحول رئيسية تتيح لهم العمل في أنشطة أوسع وأكبر وأكثر دقة وأهمها المساهمة بنشاط في إطار مبادرة بنك الطعام المصري لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني في موقع ومركز محدد بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدا دعمهم الكامل والشامل للمبادرة حتى تحقق أهدافها المنشودة.