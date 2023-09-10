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القاهرة - سامية سيد - كرم المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، عدد من مهندسى السكة الحديد وسائقى القطارات الذين اجتازوا الدورات التدريبية، وكذلك خريجى معهد السكة الحديد، وذلك خلال لقاء جمعه بطلبة ويادات المعهد، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية.

وأكد رئيس الهيئة، أن المعهد أصبح يمنح الخريجين درجة البكالوريوس والذي يضم ورش حديثة بمختلف أنواعها ومحاكيات للقطارات وصالة مغطاة للألعاب الرياضية وحمام سياحة وقاعات للتدريب وأماكن للإقامة والمعيشة وغيرها، ويضم المعهد ورش مختلفة ومحاكيات القطارت لتدريب العناصر البشرية من مختلف التخصصات على أحدث المعدات و نظم التكنولوجيا، ضمن خطة وزارة النقل في اختيار العناصر الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية، والعمل على تدريب وتأهيل وتثقيف العناصر الحالية بالهيئة ضمن المخطط الشامل لتطوير منظومة السكك الحديدية.

رئيس السكة الحديد يكرم مهندسين وفنيين تكريم عدد من المهندسين والفنيين رئيس السكة الحديد يكرم عددا من المهندسين والفنيين وخريجى معهد وردان

من حفل التكريم