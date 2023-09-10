شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. العاصفة دانيال تقترب والأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الأرصاد لحالة الطقس غدا، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي. وقال الرئيس السيسى فى كلمته: "تابعت باهتمام، الكلمات القيمة التي أدليتم بها، حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ‏‎وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل. الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا لإعداد المتطلبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية أشاد قادة مجموعة العشرين بالنتائج التي تحققت خلال قمة نيودلهي التي تختتم أعمالها اليوم الأحد . سفير مصر بالمغرب: نتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية أكد السفير المصرى لدى المملكة المغربية ياسر عثمان، الأحد، تواصل السفارة المصرية لدى الرباط مع الجهات المغربية المختصة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية عقب الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أول أمس الجمعة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365". ثمن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجهود التي بذلتها مصر، الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق برامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن. وزراء الخارجية العرب يثمون جهود مصر الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت المقبل 16 سبتمبر الجارى وعدته أيضا 30 يوما. البحوث الفلكية: السبت المقبل أول أيام ربيع الأول.. والمولد النبوى 27 سبتمبر تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات. أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 391 ألفا و564 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» السبت 9 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية. وزارة الصحة: تقديم 391 ألفا و564 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة أمس التموين تطرح "حلوى المولد" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% سفير مصر بالمغرب: نتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية قادة مجموعة العشرين يشيدون بنتائج قمة نيودلهى أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً رقم 34 بشأن تسجيل بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم تعليم عام ومنازل وخدمات والأزهر الشريف، موضحا أنه في أطار حرص الوزارة علي تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض الطلاب بالتسجيل على نظامين مختلفين يتعين علي كافة الجهات المعنية بالتنبيه مشددا بالالتزام بالأتي:- يواصل مكتب التنسيق ، اليوم الأحد ، فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى،عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" بموقع التنسيق التعليم توجه بإيقاف قيد الطلاب المسجلين على نظام المنازل والخدمات الرئيسان السيسي وأردوغان يبحثان فى الهند دفع مسار العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسى بقمة العشرين: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدولالعاصفة دانيال تقترب.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بعدة مناطق

تشهد البلاد غدا الإثنين ، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .