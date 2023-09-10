شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تبنت أكثر من 12 مبادرة رئاسية بناء على توجيهات الرئيس السيسي، معقبًا: "الهدف من المبادرات استهداف أمراض معينة، والقضاء عليها، والتخفيف عن كاهل المواطنين".

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن المبادرات الصحية تساعد على الكشف المبكر للأمراض، ويتم علاجه بصورة سريعة، كما أنها توفر العديد من الأموال على المستفيدين، لافتًا إلى أن الدولة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة أنها دولة خالية تمامًا من فيروس سي، وذلك بعد الجهود من كل القائمين على قطاع الصحة.

وأوضح عبد الغفار، أن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية وتتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون، شمل 9 محافظات في المرحلة الأولى، وتم تقديم الخدمات الطبية في هذه المحافظات لأكثر من مليون مستفيد، مضيفًا: من المقرر تدشين المرحلة الثانية وتضم 11 محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.