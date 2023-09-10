شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وظائف "خضراء" تقتحم سوق العمل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرص العمل المتاحة في سوق العمل حاليا، لم تعد مجرد فرص تقليدية، وانما بدأت أنواع كثيرة من الوظائف تفرض نفسها على الساحة، وخاصة الوظائف المرتبطة بالتطور التكنولوجى، والذكاء الاصطناعى، والمشروعات الخضراء، بما يتوافق مع اهداف الدولة المصرية في تحقيق الاستيراتيجية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 .

خلال هذا التقرير سيتم رصد العديد من المعلومات حول ماهية الوظائف الخضراء وأنواعها ومسمايتها.

أولا تعريف الوظائف الخضراء

تعد الوظائف الخضراء، احد اهم الوظائف المطروحة حاليا، وترتبط بالاستدامة البيئية والحفاظ وحماية البيئة،، كما تساهم هذه النوعية من الوظائف في تقليل التأثير البيئي السلبي، كما تساهم أيضا فى تعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية.

ثانيا: تخصصات الوظائف الخضراء

الوظائف الخضراء تشمل مجموعة واسعة من التخصصات والمهن منها

1-المهندس البيئي: وهى وظيفة متخصصة في تصميم وتنفيذ المشاريع الخضراء التي تهدف للحفاظ على البيئة.

2- استشارى الطاقة المتجددة: وهو الشخص الذى يعمل على تطوير وصيانة وتحديد مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

3- مهندس السيارات الكهربائية: هو الشخص الذى يعمل على تصميم وتطوير السيارات الكهربائية من اجل تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

4- المهندس المعماري المستدام: وهو الشخص الذى يقوم بتصميم المباني مستخدما تقنيات صديقة للبيئة من توفير الطاقة واستخدام مواد بيئية.

5- المحلل البيئي: وهوالشخص الذى يقوم بتقدير تأثير اى مشروعات على البيئة ويضع عليها التوصيات بإجراءات تقليل الأثر.

6- العالِم البيئي: وهو الذى يقوم بالأبحاث والدراسات حول البيئة وتأثير التغير المناخي

7- خبير إدارة وإعادة تدوير وهو الشخص الذى لدية المعرفة عن طرق إعادة التدوير وتحويلها لمواد بيئية ومهن لشرائح أخرى

جدير بالذكر أن المرأة لديها فرص افضل في الوظائف الخضراء، حيث يمكنها الاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية واكتساب المهارات، كما يمكنهن تأسيس مشروعات خضراء أو شركات.