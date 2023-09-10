شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك الطعام: ندعم أصحاب الحيازات الصغيرة للوصول إلى السوق بشكل أكثر عدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، فلاحي مصر بمناسبة عيدهم الـ71، تقديرًا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الزراعة في مصر هي أكبر مشغل للقوى العاملة المصرية، و80٪؜ من هذه القوة الكبيرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، منوها إلى أن صميم عملهم هو دعم تلك الفئة لرفع إنتاجيتهم.

جاءت تصريحات محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، على هامش فعاليات توقيع بنك الطعام المصري، اليوم الأحد، لبروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في تحسين سبل العيش والتغذية ودعم قضايا الأمن الغذائي وتنفيذ برنامج قرية خالية من الجوع، وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الفاو بمصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن يوم الفلاح المصري الذي نحتفل به جميعا يعد فرصة هامة جدا لنفخر بشراكتنا مع المزارع المصري الممتدة لسنوات طويلة، والتي شهدت دعماً ومساندة دائمة لرفع وزيادة إنتاجيته والوصول إلى السوق بشكل أكثر عدالة واستقراراً.

وأكد محسن سرحان، أن من أهم البرامج التي يعمل عليها بنك الطعام المصري لدعم الفلاحين، هي برامج زيادة إنتاجية المزارع صاحب الحيازات الصغيرة، وذلك من خلال دعمهم فنياً وإمدادهم بالأسمدة والتقاوي، فضلا عن ضمان سعر عادل لشراء محاصيلهم الزراعية، بل وأعلى من سعر السوق في حال التزامهم بالإرشادات الزراعية الصحيحة.

وعبر الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن فخره كونهم قادرون على تحويل هذه الفئة من المصريين من فئة تعاني وضعا ماليا متأزماً نوعا ما إلى مانحي زكاة ومشغلين لكثير من الشباب، قائلا: "هذا هو صميم التنمية، فالفئة غير القادرة على العمل نمدها بالكراتين الغذائية بمفهومها المتعارف عليه لتوفير أمنا غدائياً لهم في بيوتهم، أما الفئات القادرة على العمل فنمكنهم وندعمهم ونضمن لهم فرصة عمل جيدة وكريمة".