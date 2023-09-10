شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية تكشف موعد غرة ربيع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ربيع الأول يوم الجمعة 30 صفر 1445 الموافق 15 سبتمبر 2023 عند الساعة 04:39 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم الجمعة) عند الساعة 06:25 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات واضاءته (0.3 %) وسيغرب عند الساعة 07:10 مساءً بعد ( 25 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ربيع الأول “فلكيًا (حسابيًا)”.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

ففي يوم السبت 16 سبتمبر 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:24 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (16) درجة واضاءته (2.1 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة ممكنه في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:18 مساءً بعد ( 54 دقيقة) من غروب الشمس.