شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: سياسة مصر الخارجية ثابتة وقائمة على التعاون من أجل البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من قادة دول العالم، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، موضحا أن لقاءات الرئيس تميزت بالتنوع.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صلة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وأيضا المستشار الألماني، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة.

وتابع أن لقاءات الرئيس مع رؤساء وقادة دول العالم، ترتكز على أن هناك ثوابت للسياسة المصرية الخارجية قائمة على التعاون من أجل البناء وتعزيز التعاون بين الدول، مشيرا إلى أن علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي متجذرة وممتدة ومتشعبة منها ألمانيا وفرنسا.

وأشار إلى أن اللقاءات ناقشت تعزيز التعاون في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا ومشروعات النقل، وبناء القدرات الصناعية لمصر في جميع المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، وأيضا الأزمة الروسية – الأوكرانية، إلى جانب نقاش متعمق حول الأمن الغذائي لدول العالم وصادرات الحبوب وتأثير الأزمة على ذلك.

ولفت إلى أن مصر طرحت مبادرتها لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية سواء حاليا أو مستقبليا تضمن أن الأمن الغذائي العالمي لا تمسه صراعات بأي آثار أو انعكاسات وبرؤية استراتيجية والتعامل الفوري مع الأزمات.