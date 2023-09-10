شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى علوم الأرض: الهزات الارتدادية بالمغرب مستمرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أستاذ باجث في علوم الأرض، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن المغرب تعرضت صباح اليوم لهزة ارتدادية قوتها 4،5 درجة على مقياس ريختر، وهناك هزات لا تتدعى 3 درجات وصل عددها اليوم إلى 40 هزة.
وأوضح أن الهزات الارتدادية قد لا تتعدى 72 ساعة وقد تصل لأكثر من شهر خاصة إذا كان الزلزال قوى مثل الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ، موضحا أن سبب الزلزال أن المغرب يوجد على الحافة الشمالية بصفيحة إفريقيا والتي تتقارب بشكل مستمر مع الصفيحة الأورو أسيوية بسماحة 2 سم كل عام وبالتالي هناك طاقة تتولد حتى يصل الضغط لعتبة معينة فيحدث تصدع وينتج عنه زلزال .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز